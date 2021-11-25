Михалков признался в ненависти: Из-за этого распяли Спасителя

Никита Михалков высказался о личном. Он впервые поведал, что ненавидит больше всего в жизни.

Откровениями режиссер поделился в ютуб-проекте "153 горы". По его словам, это зависть. Кинодеятель отметил, что именно ее считает основной всего ужасного и греховного.

Никита Михалков отметил, что Спасителя распяли из-за зависти, – казалось бы, бытовой вещи. Актер добавил, что зависть порождает страшные поступки. Также он добавил, что это чувство ужасно тем, что завидующий зачастую не признается в этом. Никита Михалков заверил, что сам не испытывает зависти к кому-либо.

Отмети, что режиссер не боится высказываться на острые и актуальные темы. В своей авторской программе "Бесогон" он часто поднимает актуальные для российского общества вопросы.

Как писали "Дни.ру", недавно 76-летний кинематографист заговорил о серьезной опасности для младшего поколения, которая сегодня уже вполне реальна. Речь идет о все возрастающем влиянии "радужных" меньшинств, в частности, в спорте.

Напомним, ранее Никита Михалков перенес операцию на бедре. После хирургического вмешательства с режиссером случилась беда — во время спектакля на него рухнули декорации.

