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Шоу-бизнес
"Попутали понятия": Вызванный в "красную зону" Кучера накинулся на врачей

"Попутали понятия": Вызванный в "красную зону" Кучера накинулся на врачей

Известный актер Оскар Кучера возмущен логикой российских медиков.
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Главврач Коммунарки Денис Проценко совместно с коллегами, которые разделяют его надежды на масштабную вакцинацию, отправил письмо ряду знаменитостей. Получателями послания стали те звезды и политики, которые открыто выступают против навязанных государством прививок. В их число вошел и артист Оскар Кучера.

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Российские врачи предложили своим идейным оппонентам провести экскурсию по "красной зоне", где лежат больные ковидом пациенты. Этот призыв Оскар Кучера счел возмутительным. Как сообщает URA.RU, он накинулся на врачей с критикой. По словам актера, написавшие письмо люди "попутали понятия".

Мужчина удивлен тем, что акцент делают только на сраженных коронавирусом людях, а на другие заболевания закрывают глаза. Оскар Кучера считает, что Денис Проценко должен приглашать в "красные зоны" медиков, которые лечат рак, туберкулез и прочие тяжкие недуги, от которых умирает огромное количество граждан.

Актер планирует написать развернутый ответ главврачу Коммунарки и его единомышленникам. Оскар Кучера дал понять, что не отрицает существование вируса, поэтому послание с вызовом в "красную зону" для него неуместно. "Почему-то меня не заставляют прививаться от туберкулеза, хотя смертей больше, а от ковида заставляют, хотя я уже два раза переболел", — выразился артист.


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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 ноября 2021, 11:49 Источник: Ридус ✓ Надежный источник
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