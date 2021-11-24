"Попутали понятия": Вызванный в "красную зону" Кучера накинулся на врачей

Известный актер Оскар Кучера возмущен логикой российских медиков.

Главврач Коммунарки Денис Проценко совместно с коллегами, которые разделяют его надежды на масштабную вакцинацию, отправил письмо ряду знаменитостей. Получателями послания стали те звезды и политики, которые открыто выступают против навязанных государством прививок. В их число вошел и артист Оскар Кучера.

Российские врачи предложили своим идейным оппонентам провести экскурсию по "красной зоне", где лежат больные ковидом пациенты. Этот призыв Оскар Кучера счел возмутительным. Как сообщает URA.RU, он накинулся на врачей с критикой. По словам актера, написавшие письмо люди "попутали понятия".

Мужчина удивлен тем, что акцент делают только на сраженных коронавирусом людях, а на другие заболевания закрывают глаза. Оскар Кучера считает, что Денис Проценко должен приглашать в "красные зоны" медиков, которые лечат рак, туберкулез и прочие тяжкие недуги, от которых умирает огромное количество граждан.

Актер планирует написать развернутый ответ главврачу Коммунарки и его единомышленникам. Оскар Кучера дал понять, что не отрицает существование вируса, поэтому послание с вызовом в "красную зону" для него неуместно. "Почему-то меня не заставляют прививаться от туберкулеза, хотя смертей больше, а от ковида заставляют, хотя я уже два раза переболел", — выразился артист.