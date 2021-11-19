"Старый пердун": Раскрывший секрет удовлетворения Кучера обратился к молодежи

Оскар Кучера решил выложить длинный текст со своими мыслями, обратившись к молодому поколению.

Артист привык радовать своих подписчиков длинными размышлениями на философские темы. Сегодня он решил обратиться к юной части своих подписчиков. Текст Оскар посвятил теме кумиров молодежи. Кучера считает, что раньше молодежи равнялась на уважаемых и заслуженных людей, а сейчас кумирами становятся "фрики, ничего из себя не представляющие".

Оскар решил пошутить и отметил, что его взгляды немного старомодны, но от своей правоты не отказался. "Вот пишу это и слышу собственное брюзжание. Вот же ж, блин, старый пердун. Но по сути, разве я не прав? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написал артист.

Поклонники тут же бросились высказывать свое мнение. "Думать не надо, а деньги миллионами гребут, от того и молодёжь на них смотрит", "Скорее всего воспитание в семье и ближайшее окружение способствует развитию идеалов и вкусов. Также роль играет внутренний стержень", "Абсолютно согласна! Фильтрую пока поступающую информацию, пока легко, дочери 7 лет", "Умение видеть проблемы молодежи, то, с чем они живут, на кого хотят быть похожими – это не старость и уж точно не занудство!" – написали комментаторы.

Ранее Оскар Кучера раскрыл секрет своего удовлетворения. Артист женат в третий раз, нынешняя супруга подарила ему троих наследников. Именно время, проведенное с семьей доставляет артисту удовлетворение и удовольствие.

