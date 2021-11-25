"Легче сидеть и просто бухать": наплевавшего на похороны друга Садальского публично осрамили

Стас Садальский не смог пойти на прощание с Ниной Руслановой.

Артист написал прощальный пост в честь скоропостижно скончавшейся Нины Ивановны. Садальский отметил, что не пришел в Дом Кино на прощание, хоть и отменил репетиции, так как не хотел публичности. Также Станислав порассуждал о смерти и о том, что будет после.

Подписчики по-разному отнеслись к его поступку. Одни скорбели вместе с артистом, другие назвали его пост "отговоркой".

"И к Вам никто не придет, публичности побоится, а проводить друзей в последний путь – это святое (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Родным будет очень больно и обидно! Это неуважение", "А еще друг называется, жесть", "А вы знаете, что нельзя помирать алкоголем? Ей это только хуже будет", "По меньшей мере, странное оправдание. Что ж вы так? Эх", "Это отговорка. Не пойти на прощание – это видимо для вас сложнее. Легче сидеть в теплой квартире и просто бухать. Не уважаю!" – написали комментаторы.

Напомним, Нина Русланова умерла на 76-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. У артистки был врожденный порок сердца, который осложнил течение болезни. Информацию о смерти любимицы публики общественность узнала из блога Станислава Садальского.