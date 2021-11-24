Господи, помилуй: что убитая горем дочь положила в гроб к Руслановой

В апреле 2007 года, когда хоронили первого президента России Бориса Ельцина, на кадрах телетрансляции было видно, что его вдова что-то положила в гроб. Тогда появились разные догадки: крестик, обручальное кольцо... Много лет спустя Наина Иосифовна открыла тот личный секрет: "Я положила в гроб Бориса носовой платочек со своими слезами. С ним его и похоронили".
Что же касается Руслановой, то, как говорят ее друзья, дочь актрисы, передавая в морг одежду для покойной, якобы передала и небольшую иконку, которую положили к актрисе – она была верующим человеком.
Гроб для актрисы был куплен антиковидный – со стеклянным окошком, позволяющим не открывать створки. Стоит такая домовина всего около 27 тысяч рублей. "Уникальная модель с окошком в портретной зоне, – говорится на сайте ритуального агентства. – Цены максимально приемлемые и устанавливаются с пониманием эпидемиологической ситуации в мире, а также чувств родственников погибших".
Напомним, Нина Русланова умерла в больнице от осложнений, вызванных ковидом. Правда, ее подруга и коллега Людмила Зайцева на похоронах кричала: "Все они брешут! Никакого коронавируса у нее не было! Она умерла от нереализованности. Ведь она жила работой, а когда ее не стало, это стало трагедией. Ее надо было снимать и снимать постоянно!"