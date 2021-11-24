"Она была божьим чудом!": убитый горем Галкин скорбит о смерти великой женщины

Актер Борис Галкин выступил с речью на прощании с коллегой Ниной Руслановой.

Актер Борис Галкин на прощании с заслуженной артисткой РСФСР Ниной Руслановой вспомнил ее добрым словом и рассказал, какой она запомнилась. По словам Галкина, Русланова была добрым человеком с открытой душой.



Вместе коллеги учились в Театральном училище имени Щукина. Все работы руслановой были для Галкина и сокурсников открытием.

"Я помню, когда она прочла отрывок из "Тихого Дона", — это нас потрясло. И все ее дальнейшие работы становились потрясением", – вспомнил Галкин.

Коллега Бориса Галкина актер Михаил Васьков сказал, что Нина Русланова была прямолинейным человеком и всегда говорила все в лицо. Это многим не нравилось, но при этом актриса была настоящей. "Она была божьим чудом!" – отметил Васьков.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что актриса Светлана Крючкова не смогла простить Нину Русланову даже после ее смерти. Актрисы повздорили несколько лет назад. По словам Крючковой, Русланова однажды нелицеприятно высказалась о ее ребенке.

Напомним, Нина Русланова сыграла в таких картинах, как "Тени исчезают в полдень", "Афоня" и многих других. Актриса умерла на 76-м году жизни, совсем немного не дожив до своего дня рождения. Русланова не справилась с последствиями коронавируса. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище.