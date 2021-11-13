Топалов заключил Лазарева в страстные объятья после новости о страшной болезни

Недавно Регина Тодоренко поделилась с поклонниками очень личной историей. Ведущая рассказала о своих бабушке и дедушке, история любви которых тронула многих. Они пронесли свои чувства через многие годы и даже страшная болезнь не смогла их сломить. Теперь фанаты звездной пары гадают, смогут ли Влад и Регина пронести свою любовь через годы.
Еще несколько лет назад Топалов вел крайне свободный образ жизни, который никак не мог предполагать семью. Но с появлением в его жизни Тодоренко все изменилось. Он стал отцом и мужем, налаживает отношения со многими важными людьми. Не стал исключением и Сергей Лазарев.
Музыканты вместе пели в группе Smash!! и были кумирами многих. Однако группа распалась почти 20 лет назад. После этого Сергей и Влад долго не общались, но недавно решили возобновить дружбу. Музыканты даже начали работу над совместным треком.
Сергей выложил "сторис" со студии, где они работают вместе с Владом. На Видео Топалов страстно обнимает коллегу по сцене и анонсирует новую песню. "Исторический момент", – говорят музыканты. Как сообщает "Экспресс газета", совместные песни у Лазарева и Топалова не выходили целых 17 лет. Подробностей о том, каким именно получится совместный трек, пока нет, но поклонники ждут выхода с нетерпением.