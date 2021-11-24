Черная от горя дочь едва держалась на ногах у гроба Руслановой

Гражданская панихида проходят в фойе у лестницы, хотя обычно ее организуют на сцене Большого зала. Гроб с телом актрисы закрыт – она умерла после продолжительной болезни на фоне коронавирусной инфекции на 76-м году жизни.
А возле гроба черная от горя дочь – 45-летняя Олеся Рудакова – едва держится на ногах. У нее в руках – молитвослов. Она молча смотрит на гроб и гладит его рукой...
Олеся у гроба не одна, а с 13-летним сыном Костей – внуком Нины Руслановой. Без слез на них смотреть невозможно. Они осиротели...
Накануне дочь актрисы написала: "Не стало моей мамы. Она умерла в четвертой больнице. 25 октября мы пришли в Сеченовскую больницу своими ногами, платили за палату 10 тысяч рублей в сутки. На четвертый день у мамы, по словам врачей, упал гемоглобин, ее перевели в реанимацию влили два литра крови, что привело к обширному инфаркту. Затем у нее нашли полип и, не дожидаясь гистологии, его удалили. Мама оставалась в реанимации, у нее развилась больничная пневмония. КТ, которую сделали в реанимации, не показала ничего, кроме бронхита. Через пять дней после операции мне сообщили, что у нее ковид". Спасти актрису врачам не удалось...
С ней пришли проститься Сергей Никоненко, Александр Пашутин, Борис Галкин, Карина Мишулина. Похоронят звезду на Троекуровском кладбище столицы.