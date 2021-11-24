"Все они брешут": подруга у гроба Руслановой развенчала миф о смерти от ковида

По официальным данным актриса умерла накануне 76-летия в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Но работавшая и дружившая с ней актриса Людмила Зайцева это категорически отвергает.
"Все они брешут! Никакого коронавируса у нее не было!" – кричала она. – Она умерла от нереализованности. Ведь она жила работой, а когда ее не стало, это стало трагедией. Ее надо было снимать и снимать постоянно!"
Подруга каялась, что не всегда была внимательна к Руслановой, рассказала об учебе в Щукинском театральном училище и совместной работой в театре им. Евг. Вахтангова. А еще сокрушалась, что прессы на панихиде намного больше, чем поклонников актрисы. "Но если бы не известные ограничения, уверена, что очередь была бы как на похоронах Шукшина", – убеждена Зайцева.
Помимо Зайцевой, проститься с Руслановой пришли Сергей Никоненко, Александр Пашутин, Борис Галкин, Карина Мишулина... Похоронят звезду на Троекуровском кладбище столицы.