"Все они брешут": подруга у гроба Руслановой развенчала миф о смерти от ковида

В Доме кино проходит церемония прощания с актрисой Ниной Руслановой. В закрытом гробу есть стеклянное окошко – только так можно увидеть покойницу. Коронавирус, от которого она умерла, требует повышенных мер предосторожности.

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