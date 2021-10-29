"Мне бы такую жену": Батрутдинов пускает слюни на замужнюю Утяшеву

Тимур Батрутдинов разоткровенничался о личном. Он признался, какой типаж женщин ему нравится.



43-летний комик до сих пор не обзавелся собственной семьей, хотя ему приписывали романы с разными красавицами. Ему уже порядком надоели расспросы о личной жизни. Но супруге своего коллеги Павла Воли юморист рассказал о своих предпочтениях к противоположному полу.

Тимур Батрутдинов ошарашил Ляйсан Утяшеву личным признанием. Юморист заявил, что нашел свой идеал женщины, но она ему недоступна. Он сказал, что ему нужна такая, как она. На это смущенная гимнастка заявила, что не бросит мужа. Комик же ответил, что ищет клон спортсменки.

Артист добавил, что мечтает о таких же крепких и гармоничных отношениях, как у Павла Воли и Ляйсан Утяшевой. Гимнастка обещала найти другу невесту на своей родине — в Башкирии. Но Тимур Батрутдинов все же считает, что лучше нее никого не найти. "Мне бы такую жену", – разоткровенничался юморист.

Напомним, гимнастка и телеведущая около десяти лет счастлива в браке с Павлом Волей. Пара воспитывает двоих наследников и нередко демонстрирует взаимные нежные чувства. Тимуру Батрутдинову же давно приписывают роман с Ольгой Бузовой. Однако и комик, и поющая ведущая отрицают эти домыслы. Они уверяют, что являются просто друзьями. К слову, они дружат уже 17 лет.

