Раскрыта правда о роли Маслякова в закрытии убийцы КВН: Только привлек внимание

Скандал, связанный с шоу "Игра" на "ТНТ" продолжается. Многие обвиняют в его закрытии именно ведущего КВН.

Программы была подана создателями как новое креативное шоу, которое станет еще одним шагом вперед в мире современного юмора. Однако достаточно быстро поклонники КВН заявили, что программа якобы является не совсем удачной копией, которая подкупает участников лишь большой суммой денег в конце. Александр Масляков быстро отреагировал нам ситуацию. Он указал, что платить за победу в данном формате просто непозволительно.

К этому мнению присоединился и Константин Эрнст. Он отметил, что главное – участие, и он верить в то, что вне зависимости от победы, участники КВН продолжат играть в "настоящую игру". Ситуация обострилась после поцелуя двух участников нового шоу. Два комика изображали молодоженов, и в какой-то момент случилась неожиданная близость.

После этого события шоу "Игра" достаточно быстро закрыли. Ситуацию объяснили просто: из-за пандемии невозможно снимать выпуски, но позднее все будет. Многие обвинили в ситуации Александра Маслякова, но Елена Борщева с ними не согласна. В беседе с журналистами она заявила, что ведущий не имеет никакого отношения к событиям.

Артистка отметила, что закрытие программы сегодня – то, что должно навлечь на мысли о том, как изменился юмор. Он якобы стал более "ограниченным". Елена указала, что юмористов обвинили в пропаганде однополых отношений, но при этом после премии "Муз-ТВ", когда мужчины ходили в платьях, этот канал никто не закрыл. Она убеждена, что все выступление комиков было прописано в сценарии, а потому его нужно воспринимать как обычную роль. "Скандал только привлек внимание к передаче", – высказалась Борщева.

