"Такая пошлятина": Яковлева пошалила с бананом не по размеру

Популярная блондинка Елена Яковлева блеснула неприличной шуткой. С виду артистка выглядит солидной и серьезной женщиной, а на деле она проявляет себя в образе пикантной баловницы. 60-летнюю актрису выдали администраторы ее фан-аккаунта. В "Инстаграм" опубликовали ролик, на котором звезда ведет себя нестандартным образом.
В перерыве между работой Елена Яковлева пошалила с фруктом продолговатой формы. Предварительно знаменитость очистила его основание от кожуры, а когда актрису начали снимать, она многозначительно повертела бананом перед собой.
Откусить плод Елена Яковлева не осмелилась. Вместо этого она произнесла неоднозначную фразу. "То ли я большая, то ли у меня маленький банан", — выразилась звезда, после чего согнулась в порыве смеха.
Поклонники осудили артистку за пошлый юмор и призвали ее больше думать о внуках. Некоторым ролик напомнил культовую роль Елены Яковлевой в фильме "Интердевочка".
В комментариях к видео появились едкие замечания. "Вы уже очень большая для такой пошлятины...", "Зачем вам этот пошляк. Вам это не к лицу", "Фу, противно смотреть!", "Не ожидала такого примитивного юмора от вас, Елена!" — выразились пользователи Сети. Елена Яковлева сумела рассмешить немногих.