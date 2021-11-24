Экс-супруг погибшей в ДТП потребовал от "обманщицы" Собчак баснословные деньги: Убили мать моей дочери!

Бывший муж погибшей в аварии Екатерины Тарасовой сперва отказался от помощи журналистки. Теперь он изменил свое мнение.

Оказалось, что мужчина лично встретился с Ксенией Собчак, после чего решил действовать. Он заявил, что знаменитость якобы обманула его. По словам Тарасова, он просто хотел понять, какую роль сыграла журналистка в страшной аварии, но с самого первого ответа усомнился в ее честности. Тогда он поинтересовался, имеется ли связь между ней самой и адвокатом водителя автомобиля, в котором она находилась в момент ДТП. Ответ оказался отрицательным, но он убежден, что это якобы ложь.

По словам бывшего мужа погибшей, Ксения Собчак обманывала людей и на "Первом канале", когда утверждала, что он – ее сосед, и помощь она уже оказывает. В действительности же на шоу "Пусть говорят" знаменитость указала, что живет недалеко от него, а также обещала сделать все, что в ее силах.

"Вы убили мать моей дочери!" – заявил бывший супруг Екатерины Тарасовой. Он отметил, что Ксения якобы не получила никаких травм в ДТП. Журналистка якобы предложила нанять психолога его дочери, а также устроить ее в хорошую школу, но мужчина не согласился.

Теперь бывший возлюбленный покойной решился на новый шаг. Как сообщает "360", он указал, что потребует деньги не только с водителя автомобиля, но и с самой Ксении Собчак. На данный момент озвучена сумма в два миллиона долларов. Пока журналистка никак не прокомментировала ситуацию.