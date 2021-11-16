"Невежество!": Шукшину жестко припечатали после слов о QR-кодах

Мария Шукшина наравне с некоторыми коллегами высказалась против вакцинации и QR-кодов. Степан Меньщиков поставил их на место.

Уже почти два года мир борется с COVID-19. Многие поставили прививку, чтобы быстрее избавиться от вируса, но есть и те, кто до сих пор не верит в серьезность ситуации и не принял никаких мер безопасности.

Так, Мария Шукшина высказалась против введения новых ограничительных мер. Она назвала все происходящее абсурдом. Также актриса неоднократно критиковала принудительную вакцинацию и подвергала сомнению безопасность некоторых препаратов.

"Невежество отдельных граждан страны да и мира в целом – очень распространенный факт. И ведь невдомек им, что мы давно все с детства генномодифицированны прививками от оспы, от кори и других болезней", – не сдержал эмоций экс-участник "Дома-2".

Также шоумен поделился собственным опытом. Оказалось, он пережил все последствия, которые появляются из-за вируса. Видимо, настолько все тяжело прошло, что он тут же принял все необходимые меры, чтобы не заболеть еще раз. Он категорически не согласен с мнением Шукшиной.

"Я лично и переболел ковидом. Да так, что как только появилась вакцина, сразу воспользовался этой возможностью беречь себя и свое здоровье. Слава врачам!" – подытожил ведущий.

Напомним, что Мария Шукшина – не единственная, кто высказался против QR-кодов. Например, Любовь Казарновская заявила, что люди встали перед выбором — "отвернуться от Бога и стать "биороботами" или пойти по "пути Творца".