Нет связи: родные госпитализированной 81-летней Светличной бьют тревогу

В конце октября заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная попала в больницу. Актриса сама вызвала себе скорую и согласилась на госпитализацию.
Внучка Светланы Светличной Мария Ивашова в эфире программы "Пусть говорят" рассказала, что бабушка после скандала с исчезновением стала чувствовать себя неважно. Когда родные приехали к актрисе, дверь никто не открыл.
"Бабушка обратилась к консьержу, вызвала скорую, согласилась на госпитализацию. Ее положили в нейрохирургическую реанимацию, а там нет мобильных телефонов. Можно общаться только с лечащим врачом", – объяснила внучка Светличной.
На вопрос о том, как сейчас чувствует себя Светлана Светличная, внучка ответила, что ей обеспечен необходимый уход.
В этом году здоровье стало подводить 81-летнюю Светлану Светличную все чаще. Она несколько раз попадала в больницу с разными диагнозами. Обострились хронические заболевания и добавились новые.
Напомним, недавно Светличная угодила в скандал с исчезновением. К счастью, через несколько дней звезда нашлась, но поклонники до сих пор обсуждают неоднозначную ситуацию и подозревают Андрея Малахова в пиаре на имени актрисы.