Лечение в психушке и коронавирус: в Гильдии актеров прояснили ситуацию со Светличной

В СМИ появились новости о том, что народную артистку России Светлану Светличную госпитализировали. Сообщалось, что Светличная якобы легла в больницу из-за поражения сосудов головного мозга.
Внучка актрисы Мария в студии программы "Пусть говорят" подтвердила, что Светличная якобы сама вызвала себе скорую через консьержку и согласилась на госпитализацию, и теперь находится в реанимации нейрохирургии. Позже родные актрисы эту новость опровергли.
Друг звезды Иван Николаев и вовсе рассказал, что у Светланы Светличной после скандал с исчезновением был выявлен коронавирус в психиатрической клинике.
Директор Гильдии актеров Валерия Гущина внесла ясность в ситуацию. По ее словам, 81-летняя Светлана Светличная действительно находится в больнице. Однако ни о каком остром состоянии Гущина не сообщила. По ее словам, Светличная проходит плановое лечение.
Гущина добавила, что Светличная хорошо себя чувствует и сдает в клинике необходимые анализы, которые и положено проверять по возрасту.
Напомним, Светлана Светличная играла в таких культовых картинах, как "Семнадцать мгновений весны", "Тридцать три", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.