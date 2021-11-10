"Старье убитое": создателям шоу "Голос" нанесли новый удар после слухов о закрытии

В последнее время скандалы с шоу "Голос" набирают обороты. Теперь о ситуации высказался Юрий Лоза.

Главная претензия артистов – нарушение авторских прав. Якобы создатели программы вовсе не переживают относительно песен, которые исполняются в эфире. Знаменитости возмущены тем фактом, что за их хиты никто не хочет платить деньги. На этот раз возмутился Юрий Эдуардович. Одна из участниц исполнила его композицию "Плот".

Певец не стал давать множество комментариев в СМИ, как это делают многие его коллеги. Он заявил о нарушении, после чего подал в суд на "Первый канал". Теперь он намерен получить от руководства три миллиона за якобы бесчестное использование его работ и еще один миллион за моральный ущерб, который ему нанесли.

Сейчас разбирательства продолжаются, но это вовсе не мешает артистам в эфире исполнять его песни. На этот раз о композиции высказались не совсем корректно, что особенно возмутило Юрия Лозу. Он призвал продюсеров закрыть шоу "Голос", так как оно не является оригинальным. Он убежден, что успешная в России передача – лишь копия многих западных программ.

"Тащат это старье убитое", – возмутился артист. Не нравится ему не только суть, но и название проекта. По мнению Юрия Эдуардовича, не стоит называть программу "Голос", если само исполнение якобы не имеет никакого значения. Музыканта возмущает то, что наставников больше интересуют типажи участников.