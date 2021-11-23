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Шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала о страшной аварии: Обвисшая конечность и окровавленное лицо

Невестка Валерии рассказала о страшной аварии: Обвисшая конечность и окровавленное лицо

После свадьбы с сыном Валерии Лиана Шульгина стала настоящей звездой соцсетей. Теперь за ней наблюдают более двухсот тысяч человек.
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Однако невестка знаменитости не хочет быть похожей на многих див, которые публикуют исключительно позитивный контент. Лиана выступает за честность и иногда делится с поклонниками самыми неожиданными фактами из своей биографии. На этот раз девушка вспомнила о страшных событиях, которые произошли в ее жизни в 2019 году.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Все произошло неслучайно. Невестка Валерии указала, что внезапно ее планы изменились, так как врач, на прием к которому ей нужно было попасть давно, наконец, пригласил ее на обследование. Тогда поклонники начали интересоваться, все ли в порядке со здоровьем Лианы. Оказалось, что все происходящее – лишь отголоски прошлого.

Тогда они с Арсением еще узнавали друг друга и часто проводили время с его друзьями. В один из дней компания попала в ДТП. Тогда сын певицы порвал губу, но его возлюбленная пострадала сильнее. Она отметила, что покажет поклонникам все видео, но они не предназначены для людей со слабой психикой. На кадрах можно увидеть серьезный перелом руки у девушки. Сама она пошутила, что ее конечность обвисла также, как у Гарри Поттера в одной из частей фильма после игры в квиддич.

Кадры произвели большое впечатление на публику. На некоторых из них видно, что лицо невестки Валерии все в ссадинах и ранах. Тогда ей потребовалась операция. Врачи приняли решение вставить титановые пластины в ее руку. Вытащить их нужно было еще в прошлом году, но тогда Лиана была беременна. Теперь девушка готовится к новому вмешательству.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 ноября 2021, 12:27 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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