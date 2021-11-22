"Купил смерть вместе с поддельным сертификатом": причиной кончины Гаркалина названа лже-вакцинация

Поклонники Валерия Гаркалина сокрушаются, что инъекция "ЭпиВакКороны" и два укола "Спутника V", последний из которых был сделан 12 сентября не уберегли актера от попадания в "Коммунарку" с коронавирусом и смерти. Но актриса и певица Алена Кравец полагает, что никакой вакцинации у него и не было.



Телеведущая Лариса Гузеева, с которой Валерий Гаркалин лежал в ковидном центре на соседней койке, заявила, что у артиста не было ни одной прививки. Поэтому его состояние так резко ухудшилось, что пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких и вводить в медикаментозную кому. У артиста на фоне коронавируса развился пневматоракс, потом внутренние органы стали отказывать один за другим и случился септический шок. Врачи сделали все возможное, но не смогли спасти знаменитость.

Алена Кравец тоже полагает, что все дела в лже-вакцинации, убившей артиста в 67 лет.

"Многие известные люди просто купили себе сертификаты в частных клиниках, – рассказала она. – Особенно много таких среди живущих на Рублевке звезд. Схема простая: приходишь к врачу, договариваешься с ним, вакцину выливают в раковину, а сертификат дают, будто ее вкололи".

О том, что Гаркалин якобы купил себе свидетельство о вакцинации, Кравец слышала от многих общих друзей и коллег. "Гузеева об этом говорит, у Лены Лениной на станице я тоже прочла, что Валерий Борисович имел фиктивный сертификат, потому и..., – вздыхает Алена. – Я склонна верить этому, потому что при любых хронических болезнях после такого количества вакцины и полученных антител человек не впадает в кому, у него не отказывают все органы".

"Жаль, если окажется, что, действительно, прививки Гаркалина были фальшивыми Получается, что вместе с поддельным сертификатом он купил себе смерть, – резюмировала Кравец. – И в итоге я не сниму его в клипе, как давно планировала".

Напомним, в конце июля МВД заявило, что в Москве изъято более 700 поддельных сертификатов о вакцинации и возбуждено более 60 уголовных дел о мошенничестве и подделке документов. Всего же по стране во второй половине 2021 года возбуждено 503 уголовных дела по обвинениям в изготовлении и сбыте поддельных документов о вакцинации. При этом разработчик "Спутника V" Александр Гинцбург, заявил, что доля купивших сертификаты среди тех, кто заболел тяжело, составляет 80%.