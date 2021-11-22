Вид опухшей после вечеринки Варум вызвал оторопь

Звездные супруги отдохнули с коллегами по шоу-бизнесу. Был на вечеринке и отец Леонида Агутина – Николай Петрович. Артист отметил, что 86-летний родитель дольше всех наслаждался песнями и царившей атмосферой.
По словам мужа Анжелики Варум, все разошлись достаточно рано. "Стареем", – заявил Леонид Агутин. Он опубликовал фото с дружеских посиделок. На нем довольные знаменитости стоят все вместе.
Однако некоторых фолловеров озадачил внешний вид Анжелики Варум. Она позировала в растянутой домашней одежде и опухшим лицом. Возможно, певица решила расслабиться среди своих близких приятелей и родственников и дать себе отдохнуть от макияжа и концертных обтягивающих фигуру нарядов.
Напомним, ранее 52-летняя Анжелика Варум призналась, что выработала иммунитет к грубым замечаниям в Сети по поводу ее внешности и появляющихся морщин. Исполнительница заявляла, что концентрироваться на возрасте глупо и непродуктивно, поскольку старение неизбежно. Звезда считает, что увядание тела компенсируется приобретенной с годами мудростью.