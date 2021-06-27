"За увяданием – смерть": 52-летняя Варум обеспокоена изменениями во внешности

Анжелика Варум порассуждала о старении и том, как это влияет на женщину физически и морально.

Певица констатировала, что с годами изменения во внешности происходят у всех. Жена Леонида Агутина не стала врать, говоря, что старение – это хорошо.



По мнению Анжелики Варум. В ее годы нет женщин, которые бы не волновались из-за старения, в котором нет радости. "За увяданием — смерть", – с грустью заявила артистка. Также звезда поведала о том, как относится к хейту в соцсетях по поводу возрастных изменений во внешности.

Знаменитость отметила, что за долгие годы у нее появился иммунитет к бестактным и злым высказываниям злопыхателей. Кроме того, Анжелика Варум убеждена, что зацикливаться на неизбежном старении глупо. Исполнительница считает, что увядание тела компенсируется приобретенной с годами мудростью.

К соцсетям же она относится без фанатизма. Если многие звездные коллеги Анжелики Варум каждый день публикуют свежие посты, рассказывая о практически каждом своем шаге, то она делает это только по вдохновению. Звезда может "пропасть с радаров" на месяц, а потом выложить что-то особенное: поделиться впечатлениями, мыслями с аудиторией. К слову, многие поклонники считают, что для своих лет Анжелика Варум выглядит просто потрясающе.