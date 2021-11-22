"Можно умирать": Измученный недугом Моргенштерн рухнул в разгар концерта

Алишер Моргенштерн испугал поклонников. Здоровье артиста под угрозой?

23-летний рэпер Моргенштерн считается одним из самых молодых российских артистов. Несмотря на возраст, музыкант нередко жалуется на свои болезни. В интервью он не раз признавался, что пагубное пристрастие к алкоголю навредило его печени. А еще этим летом Моргенштерн жаловался на мучительные боли из-за камней в почках.

Артист убеждал фанатов, что победил недуг, но не каждый в это поверил. Теперь народ еще сильнее переживает за здоровье рэпера. На днях Моргенштерн провел в Москве небольшой концерт, во время которого рухнул прямо на сцене.

В Сети поговаривают разное. Одни утверждают, что Моргенштерн просто потерял равновесие, ведь падал спиной назад. Другие же подозревают, что рэпера атаковала боль, которую он не смог стерпеть в положении стоя. Так или иначе, можно не сомневаться, что артист добился всего, чего хотел. "Я легенда, можно умирать", — поется в одном из треков Моргенштерна.

Примечательно, что не так давно музыкант заговорил о завершении карьеры. Еще 31 октября Моргенштерн выпустил клип на песню "Я когда-нибудь уйду", а затем опубликовал в "Инстаграм" пост со словами о том, что вернется через десять лет. Куда собрался уходить рэпер и по какой причине — до сих пор непонятно.