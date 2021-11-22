"Кошмар!": бедные школьники в ужасе от цен на маникюр в салоне жены Моргенштерна

21-летняя Дилара Зинатуллина стала хозяйкой салона красоты в самом центре Москвы. Конечно, в таком местоположении дорого все – и аренда помещения, и расходы на услуги. Также нужно платить работникам достойную заплату. Все это вылилось в кругленький ценник на услуги в бьюти-заведении.
Салон красоты называется "Дилара" и специализируется на депиляции, маникюре и наращивании ресниц. Интересно, что мать Дилары, теща Моргештерна, будет работать в салоне одним из нейл-мастеров.
Открытие салона красоты было громким. После этого в него хлынули первые посетители. Однако они были неприятно удивлены. Цены на услуги показались им неадекватно высокими.
Некоторые отметили, что в салоне бывшей жены рэпера Тимати Анастасии Решетовой цены демократичнее. Также маникюр дешевле стоит в салоне у Гоар Аветисян, который находится, между прочим, у стен Кремля. Дешевле услуга стоит и в салоне российской актрисы Анны Хилькевич.
"Цены кошмар!", "Как туда ходить, с такими ценами?", "Да дешевле пойти к Аветисян", – пишут шокированные россияне.
Поклонники отметили, что у школьников, которые являются основной аудиторией Моргенштерна, нет таких денег.