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Шоу-бизнес
Малахов показал видео больной Руслановой перед смертью

Малахов показал видео больной Руслановой перед смертью

Российский шоумен Андрей Малахов почтил память ушедшей из жизни актрисы Нины Руслановой.
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Накануне в больнице умерла народная артистка России Нина Русланова. Ей было 75 лет. Звезда не справилась с последствиями коронавирусной инфекции.

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Русланову госпитализировали всего десять дней назад. Тогда она уже была в тяжелом состоянии, у нее наблюдалась дыхательная недостаточность и мерцательная аритмия. Однако актриса до последнего отказывалась ехать в больницу. В итоге меры были приняты слишком поздно.

Российский ведущий Андрей Малахов выразил соболезнования родным и близким в связи с горькой утратой. Он показал кадры с последней передачи с участием Руслановой незадолго до ее смерти. На кадрах актриса улыбается и обнимает Малахова.

Малахов признался, что знакомство с легендарной актрисой Ниной Руслановой было для него значимым. Она всегда с теплом относилась к нему.

Впервые Малахов увидел Русланову в картине "Мой друг Иван Лапшин", а потом восхищался ее игрой с Еленой Сафоновой в "Зимней вишне".

Андрей Малахов напомним, что Нина Русланова не дожила до своего 76-летия всего две недели.

Ранее Светлана Немоляева выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Нины Руслановой. Актриса пожелала ее родным сил и терпения, чтобы пережить это горе.

Напомним, Нина Русланова перед смертью долго болела. За пять лет она перенесла два инсульта. У нее были проблемы с речью, после чего актриса долго восстанавливалась. Об этом она рассказывала на программе "Судьба человека" Борису Корчевникову.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Гость898990
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