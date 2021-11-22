Малахов показал видео больной Руслановой перед смертью

Накануне в больнице умерла народная артистка России Нина Русланова. Ей было 75 лет. Звезда не справилась с последствиями коронавирусной инфекции.
Русланову госпитализировали всего десять дней назад. Тогда она уже была в тяжелом состоянии, у нее наблюдалась дыхательная недостаточность и мерцательная аритмия. Однако актриса до последнего отказывалась ехать в больницу. В итоге меры были приняты слишком поздно.
Российский ведущий Андрей Малахов выразил соболезнования родным и близким в связи с горькой утратой. Он показал кадры с последней передачи с участием Руслановой незадолго до ее смерти. На кадрах актриса улыбается и обнимает Малахова.
Малахов признался, что знакомство с легендарной актрисой Ниной Руслановой было для него значимым. Она всегда с теплом относилась к нему.
Впервые Малахов увидел Русланову в картине "Мой друг Иван Лапшин", а потом восхищался ее игрой с Еленой Сафоновой в "Зимней вишне".
Андрей Малахов напомним, что Нина Русланова не дожила до своего 76-летия всего две недели.
Ранее Светлана Немоляева выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Нины Руслановой. Актриса пожелала ее родным сил и терпения, чтобы пережить это горе.
Напомним, Нина Русланова перед смертью долго болела. За пять лет она перенесла два инсульта. У нее были проблемы с речью, после чего актриса долго восстанавливалась. Об этом она рассказывала на программе "Судьба человека" Борису Корчевникову.