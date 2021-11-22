Немоляева столкнулась со страшным горем: Ничего сказать не могу

Не успели любители театра и кино оправиться от новостей о смерти Валерия Гаркалина, Россию потрясла новая трагедия.
Умерла народная артистка России, актриса Нина Русланова. Звезда не справилась с последствиями коронавирусной инфекции. Последние дни актриса провела в больнице.
75-летнюю Русланову госпитализировали в тяжелом состоянии 11 ноября. Хоть у нее на тот момент уже и развилась дыхательная недостаточность, она не хотела до последнего ехать в больницу.
Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева выразила соболезнования родным и близким в связи в трагедией. Коллеги часто виделись на съемках, сообщает Пятый канал.
"Кроме соболезнований и сожалений о том, что еще один человек нашего поколения ушел, и пожелания какого-то успокоения ее родным, чтоб пережить это горе, я ничего сказать не могу", – сказала Немоляева об уходе Руслановой.
Нина Русланова за свою блестящую карьеру сыграла более 150 ролей на сцене театра и в кино. Среди них одинаково великолепны и главные роли, и второго плана. Это кухарка Дарья в "Собачьем сердце", склочную хозяйку дома в комедии "Будьте моим мужем",
Ранее "Дни.ру" сообщили о смерти российского актера Валерия Гаркалина, который тоже скончался от последствий коронавирусной инфекции.