Отпугнет последних зрителей: Пригожин отправил Моргенштерна в отстойник

Иосиф Пригожин уверен, что молодежь не надо звать на новогодние огоньки.

В России активно идет подготовка к встрече Нового 2022 года, в том числе снимаются новогодние телевизионные шоу-программы. Однако россияне увидят на огоньках далеко не всех любимых звезд.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, по какому принципу происходит отбор артистов для выступления на новогодних огоньках – 2022.

По словам супруга певицы Валерии, на новогодние концерты приглашают только самых трудолюбивых звезд. К примеру, его жена является завсегдатаем таких шоу. Пригожин отметил, что на огоньки попадают только те, кто действительно хочет и умеет работать.

Также продюсер отметил, что современная музыкальная молодежь на новогодних огоньках в принципе никому не нужна. Да и денег просят за свою работу слишком много, а на подобные шоу артисты приходят сниматься бесплатно ради своих поклонников. Поэтому молодых исполнителей Пригожин отправил таким образом в отстойник.

"Молодежь, больше половины которой даже приглашают, они ленивые", – заявил Пригожин.

Продюсер добавил, что Моргенштерн не нужен на первом канале, так как отпугнет последних телезрителей, число которых и так постоянно сокращается. Пригожин отметил, что у каждого канала своя аудитория.

Пригожин назвал оскорблением то, что некоторые требуют из года в год разных артистов на новогодних огоньках, ведь истинный певец стабильно радует поклонников своим творчеством.