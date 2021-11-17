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Шоу-бизнес
Отпугнет последних зрителей: Пригожин отправил Моргенштерна в отстойник

Отпугнет последних зрителей: Пригожин отправил Моргенштерна в отстойник

Иосиф Пригожин уверен, что молодежь не надо звать на новогодние огоньки.
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В России активно идет подготовка к встрече Нового 2022 года, в том числе снимаются новогодние телевизионные шоу-программы. Однако россияне увидят на огоньках далеко не всех любимых звезд.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, по какому принципу происходит отбор артистов для выступления на новогодних огоньках – 2022.

По словам супруга певицы Валерии, на новогодние концерты приглашают только самых трудолюбивых звезд. К примеру, его жена является завсегдатаем таких шоу. Пригожин отметил, что на огоньки попадают только те, кто действительно хочет и умеет работать.

Также продюсер отметил, что современная музыкальная молодежь на новогодних огоньках в принципе никому не нужна. Да и денег просят за свою работу слишком много, а на подобные шоу артисты приходят сниматься бесплатно ради своих поклонников. Поэтому молодых исполнителей Пригожин отправил таким образом в отстойник.

"Молодежь, больше половины которой даже приглашают, они ленивые", – заявил Пригожин.

Продюсер добавил, что Моргенштерн не нужен на первом канале, так как отпугнет последних телезрителей, число которых и так постоянно сокращается. Пригожин отметил, что у каждого канала своя аудитория.

Пригожин назвал оскорблением то, что некоторые требуют из года в год разных артистов на новогодних огоньках, ведь истинный певец стабильно радует поклонников своим творчеством.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 ноября 2021, 17:27 Источник: Paparazzi ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

гость
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В этот отстойник еще и самого толстопузого мужлана со своим набором костей безголосой старой Барби.
Сергей.
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Вообще НИКОГО НЕ НАДО.Пусть сами тусуются в своём серпентарии и сами себя поздравляют.
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