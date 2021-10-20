"Холостяцкая жизнь!": Бывший муж Бородиной утешился девушками после развода

Бизнесмен Курбан Омаров не горюет после разрыва с Ксенией Бородиной. Мужчина знатно развеялся.

Брак Ксении Бородиной и Курбана Омарова окончательно рухнул этим летом. Поначалу звезда шоу "Дом-2" скрывала драму на личном фронте, но потом это стало бесполезно. О разводе телеведущей заговорила вся страна, пока фанаты призывали телеведущую опомниться и помириться с мужем. Знаменитая брюнетка поставила точку в отношениях с супругом, а он и не думал проливать слезы. Курбан Омаров кричит о свободе и обнимает стройных красоток на отдыхе.

На ютуб-канале бизнесмена вышел ролик, где он развлекается в Сочи на камеру после развода. Вместе с сыном Курбан отправился на Красную поляну и записал видео для поклонников. "Теперь у меня впереди непонятная одинокая холостяцкая жизнь! Но она не такая грустная, потому что у меня есть дети и цель", — поделился звездный мужчина.

Довольный холостяк рассказал, как его телефон разрывался от писем девушек, а потом вышел на обзорную площадку, привлекая внимание окружающих. Оператор снял, как экс-супруг Ксении Бородиной позирует перед объективами, прикасаясь к встречным незнакомкам. Курбан похвастался популярностью у противоположного пола и высмеял других мужчин.

Впрочем, долго обниматься с потенциальными любовницами Омаров не стал, ведь рядом был его несовершеннолетний сын. Бывший муж Ксении Бородиной погулял с наследником на курорте, попробовал экстремальные развлечения, набил желудок и полюбовался видом на горы.