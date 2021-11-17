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Шоу-бизнес
"Срыв моральных устоев": пережившая насилие Асмус серьезно пострадала

"Срыв моральных устоев": пережившая насилие Асмус серьезно пострадала

Кристина Асмус разоткровенничалась перед подписчиками в "Инстаграме". Психолог Яна Лангер объяснила причину ее поведения.
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Кристина Асмус рассказала о том, что в детстве ее травили. Причем происходило это не только дома, на гимнастике и в институте, но и дома. Психологическое насилие продолжалось целые годы. Об этом актриса написала сама в день борьбы с кибербуллингом.

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 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

"Ребенок должен всегда чувствовать домашнюю поддержку, у него должен быть тыл. Но когда его унижают не только в классе, где-то в кружках, но даже дома, он не чувствует себя в безопасности и сильно зажимается внутри себя", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Яна Лангер.

Психолог также объяснил, что испытывает человек, когда подвергается такой несправедливости. Конечно, пережитые события обязательно отразятся на нем и во взрослом возрасте.

"В таком случае он не развивается как личность и не понимает, какой он человек. Ребенок пытается получить похвалу, признание, при этом, он начинает делать так, как диктует ему общество. Достигнув зрелости, формируется подавленная личность. У него все скапливается внутри. Одев маску идеального человека, что требовало от него окружение, внутри себя из-за боли растет большое напряжение", – высказался врач.

Эксперт уверен, что то, что мы видим в Кристине Асмус сейчас – результат ее детства. Не просто так она снялась в "Тексте", а позже развелась. И понятно, что сам человек не виноват в своем поведении или поступках, которые он совершает.

"Подталкивает на срыв моральных устоев, что мы и видим с Кристиной Асмус. Образ положительного героя, идеальной девушки – со стороны, но при этом, снявшись в откровенном фильме, это и есть срыв", – подытожила Лангер.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 ноября 2021, 15:15 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля

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Пиарящееся бесцветность, дурище и ничтожество, всерасейские торчащие сосочки!
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