Повеселившегося на гей-свадьбе Киркорова отмазали от наказания

Скандальная выходка Филиппа Киркорова и рэпера Давы на премии МУЗ-ТВ обернулась нешуточными последствиями.

На церемонии, состоявшей еще в июне этого года, исполнители появились на свадебном лимузине в образе счастливых молодоженов, сопровождаемых полуобнаженной свитой. Звезды решили повеселиться, изобразив что-то вроде гей-свадьбы, однако они не учли, что мероприятие с их участием транслировалось на всю страну. В результате телеканал "Муз-ТВ" понес наказание в виде огромного штрафа. При этом директор Филиппа Киркорова Артем Кияшко утверждает, что никакой вины поп-короля здесь нет.

В беседе с Life Кияшко отметил, что случилось некое общее недоразумение. Вероятно, происходящее на церемонии просто не понравилось какому-то человеку, занимающему высокий пост.

"Филипп Киркоров здесь точно ни при чем," – отмазал артиста от наказания его директор.



Также Кияшко подчеркнул, что, на его взгляд, ничего страшного в эфире не транслировалось. Однако с таким мнением оказались не согласны служители Фемиды.

Напомним, что после провокационной выходки поп-короля и его младшего товарища Роскомнадзор составил документ о нарушении "Муз-ТВ" закона. В результате канал был признан судом виновным в пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних и понес наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей. За такое правонарушение наказание могло быть и более суровым – вещание канала могли приостановить на срок в три месяца.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Иосиф Пригожин поддержал "Муз-ТВ" в секс-скандале с Филиппом Киркоровым.