Рухнувшая во время спектакля в зал Васильева помутилась рассудком

"У них с Таней Васильевой был огромный период сотворчества, они играли несколько антрепризных спектаклей, ездили с ними и по стране, и по миру, были абсолютно друг в друга влюблены", – рассказала журналист и ведущая Ксения Ларина.
Действительно, можно вспомнить спектакли "Бумеранг", "Трактирщица","Ну все, все... все?", "Белла чао". В основном Васильева и Гаркалин играли в комедиях – самом любимом народом жанре.
"Валера смешно рассказывал, как на каком-то стотысячном спектакле в стотысячном городе Таня в ответ на реплику партнера долго смотрела на него мутным взглядом и вдруг хрипло спросила: "Ты кто?" – продлжает Васильева. – Она, действительно, забыла какой спектакль играет".
Случалось, что от усталости у актрисы даже мог помутиться рассудок! "Один раз Таня в темноте свалилась в зрительный зал, и Валера доставал ее оттуда, усадил на стул. А когда включился свет, то Таня сидела в покосившемся набекрень парике и с удивлением смотрела на свои ноги в подранных колготках. И Валера сказал ей громко и весело: "Играем!" – рассказала Ларина на странице в социальной сети.
18 августа Валерий Гаркалин выйдет на сцену в последний раз – как режиссер постановки "У каждого свои недостатки" по пьесе Саймона Уильямса.
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