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Шоу-бизнес
Рухнувшая во время спектакля в зал Васильева помутилась рассудком

Рухнувшая во время спектакля в зал Васильева помутилась рассудком

Ныне покойный Валерий Гаркалин очень много работал – преподавал, снимался в кино, играл в репертуарных и антрепризных спектаклях. Его партнершей во многих из них была Татьяна Васильева. И часто у них на сцене случались казусы.
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"У них с Таней Васильевой был огромный период сотворчества, они играли несколько антрепризных спектаклей, ездили с ними и по стране, и по миру, были абсолютно друг в друга влюблены", – рассказала журналист и ведущая Ксения Ларина.

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Валерий Борисович Гаркалин

Валерий Борисович Гаркалин актер

Действительно, можно вспомнить спектакли "Бумеранг", "Трактирщица","Ну все, все... все?", "Белла чао". В основном Васильева и Гаркалин играли в комедиях – самом любимом народом жанре.

"Валера смешно рассказывал, как на каком-то стотысячном спектакле в стотысячном городе Таня в ответ на реплику партнера долго смотрела на него мутным взглядом и вдруг хрипло спросила: "Ты кто?" – продлжает Васильева. – Она, действительно, забыла какой спектакль играет".

Случалось, что от усталости у актрисы даже мог помутиться рассудок! "Один раз Таня в темноте свалилась в зрительный зал, и Валера доставал ее оттуда, усадил на стул. А когда включился свет, то Таня сидела в покосившемся набекрень парике и с удивлением смотрела на свои ноги в подранных колготках. И Валера сказал ей громко и весело: "Играем!" – рассказала Ларина на странице в социальной сети.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

18 августа Валерий Гаркалин выйдет на сцену в последний раз – как режиссер постановки "У каждого свои недостатки" по пьесе Саймона Уильямса.

Вскоре Валерий Борисович попадет в "Коммунарку" с коронавирусом и состояние его станет стремительно ухудшаться. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Но у артиста на фоне коронавируса развился пневматоракс, потом внутренние органы стали отказывать один за другим и случился септический шок. Врачи сделали все возможное, но не смогли спасти известного артиста...

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Фото: Дни.ру
Автор: 22 ноября 2021, 09:25 Источник: facebook.com ✓ Надежный источник
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