Рухнувшая во время спектакля в зал Васильева помутилась рассудком

Ныне покойный Валерий Гаркалин очень много работал – преподавал, снимался в кино, играл в репертуарных и антрепризных спектаклях. Его партнершей во многих из них была Татьяна Васильева. И часто у них на сцене случались казусы.

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