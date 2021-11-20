Гаркалин перед отказом всех органов успел оставить духовное завещание

Валерий Гаркалин, привитый сначала "КовиВаком", потом "Спутником V", являющийся большим сторонником прививок, скончался от коронавируса. Артист был госпитализирован в начале октября, а 19 ноября состояние артиста ухудшилось. На фоне коронавируса у него развился пневматоракс, а потом внутренние органы стали отказывать один за другим. И сегодня друзья вспоминают о нем...



"Гаркалин умер... Он бы сам в это не поверил, рассмеялся бы и рассказал анекдот. Просто ему надоело лечиться, лежать в коме. Ему, предельно наполненному жизнью, работой, общением. Он выбрал другую жизнь, точно не смерть. В самые грустные минуты он будет нам вспоминаться, хохотать, успокаивать. "Пойми дружок, жить, конечно, хорошо, но не унывай! Кроликов жив! А то, что меня нет, так это обычное ширли-мырли, не более того!" – написал друг актера на странице в социальной сети.

А режиссер Олег Долин поделился воспоминаниями: "Мы жили в одном доме с 1984 г. по 1996-й… Мы с семьей – во втором подъезде на четвертом этаже. Валера, Катя и Ника – в третьем подъезде на втором этаже. Все детские дни рождения, игры во дворе... Родительские посиделки на кухне. Помню, как он тяжело переживал безработное время конца восьмидесятых. Как долго один сидел на детской площадке поздно вечером… Помню, как все катались по полу от смеха, когда он принес нам машинописный сценарий "Ширли – Мырли" в красной обложке... И, конечно, не забуду, как я, одиннадцатиклассником, приходил к нему почитать программу для поступления. Очень неровная судьба… Очень трудный путь в профессии... А артист был редкий".

Еще один друг актера рассказал о духовном завещании, которое успел оставить Валерий Гаркалин и привел скрин переписки с ним. Артист еще в октябре писал в частности: "Будь всегда счастливым и смейся. Помни себя, живи для себя. Думай об этом и дыши. Прежде чем сказать – послушай. Прежде чем написать – подумай. Прежде чем умереть – живи".

"Красивые отношения – это не отношения с идеальным человеком, а с человеком, с которым ты учишься жить. Принимай людей с их ошибками. Иначе ты в конце концов пожалеешь об их потере. Обращай внимание на хороших людей вокруг, потому что ты один из них. Никогда не разрушай свою жизнь для людей, который являются лишь временными", – завещал артист.