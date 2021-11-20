Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Проклятый ковид: печальная новость пришибла поклонников 50-летней Орбакайте
"Тяжело": дочь Началовой серьезно поплатилась за связь с Панайотовым
Гордость нации: поющую пианистку Цымбалюк-Романовскую объявили народной артисткой
Россияне ахнули при виде "траурной бабки" Кабаевой: Доила коров, купалась в навозе
партнеры
Суббота
20 ноября
Лента новостей
15:22
"Буду ли я жить": Гаркалин предчувствовал свою смерть
15:09
Приближен к нищете: народный артист России Гаркалин умер в бедности и будет похоронен за казенный счет
14:52
Сепсис и тромбоз: Как умирал тяжелобольной Гаркалин
14:51
Названы дата и место прощания с Валерием Гаркалиным
14:43
Гаркалин перед отказом всех органов успел оставить духовное завещание
14:21
"Дай Бог скорой встречи в Раю": Водянова умоляет россиян спасти душу молитвами
14:14
Перенес клиническую смерть: как молитвы близкого спасли Гаркалина
13:30
"Вот, финал": кому тяжелобольной Гаркалин сказал последние слова
13:30
Соловьев о панике Зеленского из-за России: Он не знает, что делать дальше
13:19
Стало известно о психических проблемах обугленной после пожара Хлебниковой
12:34
Антирекорд по смертям от коронавируса в России: оперштаб представил неутешительные данные
12:25
"Я за нее молюсь": Убитая горем сестра Хлебниковой не находит себе места
12:14
Один раз и на всю жизнь: как Валерий Гаркалин встретил и потерял свою единственную любовь
11:45
"Все осложнения впереди": Врачи борются за жизнь изуродованной в пожаре Хлебниковой
10:53
"Я видел смерть": Руссо призвал Пригожина стать на колени и каяться
10:51
Личный врач назвал все болезни попавшего в госпиталь Байдена
10:50
Актер Валерий Гаркалин умер после долгой борьбы с болезнью
09:55
Заснятый во время нежностей с Плетневой в трусах Газманов: жена надает мне по башке!
08:08
Федотов день: приметы и традиции 20 ноября
06:00
"Создать семью": наплевавшая на мужа Собчак заглядывает на Киркорова
03:57
Болезненный и заплаканный вид: вышедшая в свет Валерия напугала народ
02:05
Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды
00:32
Похорошевшая МакSим о паломничестве к святыням после возвращения с того света
23:58
К чему снится болото
21:48
В России хотят ограничить продажу алкоголя в Новый год
21:48
"Берегите себя": тяжелобольная Бузова оставила россиянам напутствие перед уходом
21:24
Доктор военных наук Сивков предрек ядерную войну на Украине
21:03
"Сказал то, что на Западе понимают": политологи оценили слова президента Болгарии о российском Крыме
20:55
Схватился за сердце: Басков рухнул вместе с декорациями на глазах у зрителей
20:45
"Кайфанула": Тодоренко рассказала о борьбе с зависимостью
20:05
Сатанисткие знаки на стенах: вид обугленной квартиры Хлебниковой ужаснул россиян
19:55
"О, господи...": Лавров оговорился в названии России
19:44
Спасатели озвучили сценарий трагедии в доме обгоревшей Хлебниковой
19:42
Предстоит реабилитация: пережившего страшное Серова отпустили домой
19:19
После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
19:08
Все сожжено: лицо Хлебниковой пугающе изуродовано после пожара
19:05
"Юмор был черным": вскрылась подноготная скандала с Бузовой
18:32
Президент США Байден госпитализирован: полномочия главы государства переданы
18:29
"Попал на полмиллиона": муж обгоревшей Хлебниковой серьезно подставил Пригожина
18:18
Президент Болгарии назвал Крым российским: на Украине требуют опровержения
18:18
"Выглядит нелепо": Пожарскую распекли за блеф на притворной свадьбе с Янковским
18:16
Оторвали голову и разорвали внутренности: с Бондарчук случилось страшное
18:03
"Прощупывает": Ласкающего грудь Волочковой молодого жеребца сняли на камеру
17:54
В Московский зоопарк привезли двух котят манулов
17:44
Соколовский раскрыл правду о дочери Дакоты: Может потребоваться помощь
17:34
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на концерт "Золотые хиты рока"
17:22
"Старый пердун": Раскрывший секрет удовлетворения Кучера обратился к молодежи
17:22
Стало известно о смерти Богомолова
17:21
ВЦИОМ подсчитал количество антипрививочников в России
17:09
Назван регион России с самым высоким уровнем коллективного иммунитета к COVID-19
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"О, господи...": Лавров оговорился в названии России
Распутина выгнала из дома отбившуюся от рук дочь
"Сидит на уколах": как Пугачевой удается поддерживать хорошую форму
"Состояние попеременно": Бузова страдает от последствий опасной болезни
Схватился за сердце: Басков рухнул вместе с декорациями на глазах у зрителей
"Берегите себя": тяжелобольная Бузова оставила россиянам напутствие перед уходом
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Гаркалин перед отказом всех органов успел оставить духовное завещание

Гаркалин перед отказом всех органов успел оставить духовное завещание

Валерий Гаркалин, привитый сначала "КовиВаком", потом "Спутником V", являющийся большим сторонником прививок, скончался от коронавируса. Артист был госпитализирован в начале октября, а 19 ноября состояние артиста ухудшилось. На фоне коронавируса у него развился пневматоракс, а потом внутренние органы стали отказывать один за другим. И сегодня друзья вспоминают о нем...
прочитано 395 раз

"Гаркалин умер... Он бы сам в это не поверил, рассмеялся бы и рассказал анекдот. Просто ему надоело лечиться, лежать в коме. Ему, предельно наполненному жизнью, работой, общением. Он выбрал другую жизнь, точно не смерть. В самые грустные минуты он будет нам вспоминаться, хохотать, успокаивать. "Пойми дружок, жить, конечно, хорошо, но не унывай! Кроликов жив! А то, что меня нет, так это обычное ширли-мырли, не более того!" – написал друг актера на странице в социальной сети.

ПО ТЕМЕ

Названы дата и место прощания с Валерием Гаркалиным

Валерий Борисович Гаркалин

Валерий Борисович Гаркалин актер

А режиссер Олег Долин поделился воспоминаниями: "Мы жили в одном доме с 1984 г. по 1996-й… Мы с семьей – во втором подъезде на четвертом этаже. Валера, Катя и Ника – в третьем подъезде на втором этаже. Все детские дни рождения, игры во дворе... Родительские посиделки на кухне. Помню, как он тяжело переживал безработное время конца восьмидесятых. Как долго один сидел на детской площадке поздно вечером… Помню, как все катались по полу от смеха, когда он принес нам машинописный сценарий "Ширли – Мырли" в красной обложке... И, конечно, не забуду, как я, одиннадцатиклассником, приходил к нему почитать программу для поступления. Очень неровная судьба… Очень трудный путь в профессии... А артист был редкий".

Еще один друг актера рассказал о духовном завещании, которое успел оставить Валерий Гаркалин и привел скрин переписки с ним. Артист еще в октябре писал в частности: "Будь всегда счастливым и смейся. Помни себя, живи для себя. Думай об этом и дыши. Прежде чем сказать – послушай. Прежде чем написать – подумай. Прежде чем умереть – живи".

"Красивые отношения – это не отношения с идеальным человеком, а с человеком, с которым ты учишься жить. Принимай людей с их ошибками. Иначе ты в конце концов пожалеешь об их потере. Обращай внимание на хороших людей вокруг, потому что ты один из них. Никогда не разрушай свою жизнь для людей, который являются лишь временными", – завещал артист.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Валерий Гаркалин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 20 ноября 2021, 14:43 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Главные фильмы оскароносного режиссера Владимира Меньшова

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Приближен к нищете: народный артист России Гаркалин умер в бедности и будет похоронен за казенный счет

Не все актеры купаются в роскоши
Шоу-бизнес

Сепсис и тромбоз: Как умирал тяжелобольной Гаркалин

Артист сильно болел

Шоу-бизнес

Перенес клиническую смерть: как молитвы близкого спасли Гаркалина

Актер несколько раз попадал в больницу
Шоу-бизнес

Стало известно о психических проблемах обугленной после пожара Хлебниковой

Друг звезды дал комментарий

Гороскоп

Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды
Непростой период: что нельзя делать с 19 ноября по 4 декабря
Цвет волос и судьба: как окрашивание волос может кардинально изменить жизнь женщины
Никакого мини и нарядов в полоску: в чем встречать новый 2022 год, чтобы он прошел удачно

Здоровье

Антирекорд по смертям от коронавируса в России: оперштаб представил неутешительные данные
ВЦИОМ подсчитал количество антипрививочников в России
Назван регион России с самым высоким уровнем коллективного иммунитета к COVID-19
В России ковид выявили у еще 37 156 человек

Спорт

После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха
Малафеев объявил о разводе после проблем с наркотиками
Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей

Регионы

В Екатеринбурге судимый мужчина на допросе изрезал следователя
Атомный ледокол "Вайгач" завершает проводку каравана в район мыса Дежнева
Под Москвой мужчина умер на беговой дорожке в фитнес-клубе
В Новосибирске задержали обвиняемого в насилии над ребенком мужчину
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+