"Копчиковая хитрость": Занимающую чужое место Бородину жестко приложили

Экс-ведущая "ДОМа-2" стала одной из самых обсуждаемых участниц ледового шоу. Ее успехи находятся, по оценкам судей, намного ниже результатов соперников. Ксения много раз показывала крайне посредственное катание, однако выбывают из проекта совсем другие участники.
В Сети стали задаваться вопросом, почему происходит такая несправедливость. Агата Муцениеце, которая тоже участвует в шоу, сказала, что Ксения заслуженно получает свое место в следующих выпусках, так как выкладывается по полной.
Скандальный блогер Лена Миро не согласна с мнением артистки. Она поделилась своими соображениями на этот счет. Лена жестко приложила Бородину, отметив, что Ксения умеет грамотно "давить" на аудиторию и придумывать шоу, чтобы за нее голосовали. Сначала Бородина воззвала к жалости, потом упала и ударилась копчиком, дальше был "апокалипсис в жизни" и панические атаки.
"Ну, рассуждают люди, у нее ведь - апокалипсис. Как такую выгонишь? Спасибо, что не копчиковая хитрость, как в прошлый раз", – иронизирует Миро. Подписчики поддержали блогера, отметив, что Бородина поднимает рейтинги шоу и ее аудитория непрерывно за нее голосует. Многие считают, что она занимает место более достойных участников, которых выгнали по правилам проекта.