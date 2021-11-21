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Шоу-бизнес
"Делается для зрителя": Муцениеце разоблачила оказавшуюся в аутсайдерах Бородину

"Делается для зрителя": Муцениеце разоблачила оказавшуюся в аутсайдерах Бородину

Агата Муцениеце высказала своем мнение о судействе в шоу "Ледниковый период".
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Звездные участники ледового шоу продолжают мучать себя изнурительными тренировками и сражаться за победу на глазах у восхищенных зрителей. Однако успехи у артистов совсем разные. Кому-то с легкостью даются непростые элементы тяжелого спорта, другие же преодолевают себя с каждым движением на коньках.

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 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

В этом сезоне проекта оказалось немало участников с многомиллионной аудиторией в социальных сетях. А турнирная таблица учитывает голосование зрителей. Получается, что в проекте остаются те, за кого больше проголосуют. В Сети такие правила вызывают вопросы.

В частности, многие недоумевают, почему пара Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев все еще в проекте. Успехи экс-ведущей "ДОМа-2" судьи оценивают низко. Пара не раз оказывалась в номинации на вылет, однако голоса зрителей меняли ситуацию. Получается, что оказавшаяся в аутсайдерах Бородина продолжает участие в проекте благодаря своей семнадцатимиллионной аудитории в "Инстаграме".

Агата Муцениеце, которая участвует в проекте в паре с Александром Энбертом, высказала своем мнение на этот счет. Артистка разоблачила коллегу по проекту, отметив, что Ксения выкладывается по полной. "Это все-таки делается для зрителя. В этом и соль проекта — людям хочется смотреть на то, как знаменитый человек преодолевает себя. А Ксюша себя преодолевает невероятными темпами", – заявила Муцениеце.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
21 ноября 2021, 20:19 Источник: WMJ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые яркие моменты шоу "Ледниковый период"

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