Скоро рожать: Вскрылся пол малыша Кристины Асмус

После развода с Гариком Харламовым звездная блондинка не любит распространяться о личной жизни. При этом Кристина Асмус не скрывает, что у нее есть возлюбленный и она даже познакомила его с семьей. Личность таинственного избранника пока не разглашается, но народ предполагает, что им стал артист Роман Евдокимов.
Нумеролог Клара Кузденбаева проанализировала будущее актрисы с помощью специального расклада. По словам женщины, в жизни Кристины Асмус идет белая полоса, а еще она вот-вот рискует стать матерью второй раз. "В 33 года Кристина может родить мальчика", — поведала эксперт по числам.
Примечательно, что до 34-летия звезды осталось меньше семи месяцев — время ограничено. Или Кристина Асмус уже беременна, или малыш появится раньше традиционного срока, или расклад нумеролога выдал неточный результат.
Кроме того, расшифровка числовых значений показала, что актрисе предначертано родить еще одну дочь. Согласно версии Клары Кузденбаевой, Кристина Асмус произведет на свет девочку, когда ей будет 39 лет.
Выходит, что тайны нумерологии предвещают знаменитости роды, причем совсем скоро. Однако Кристина Асмус о планах на очередного ребенка фанатам еще не заявляла. Будет ли он? Покажет время.