"Понадобится очень много денег": россияне не верят в спасение обгоревшей Хлебниковой

Певица призвала пользователей Сети верить в то, что ее коллега поправится. Она напомнила, что в случае с МакSим это получилось. Звезда заявила в своем инстаграм-аккаунте, что очень за Марину Хлебникову и представляет, как та страдает.
Также Наталья Штурм отметила, что Марина Хлебникова очень худая, и сильные ожоги для нее – это настоящий кошмар, поскольку сразу дошли до костей. Она представила, как больно обжечься горячим маслом от сковороды, и с ужасом думает о том, что чувствует артистка.
Исполнительница рисует в воображении страшные картины: что Марина Хлебникова лежала в одежде, когда случился пожар, и ее срезали вместе с кожей. Наталья Штурм призвала молиться за вокалистку и надеяться на медиков и организм знаменитости.
Звезда отметила, что вера в Бога исцеляет, процитировав Библию. Однако многие подписчики не разделили оптимизм певицы. Они считают, что исполнительница могла быть сама виновата в произошедшем. Ведь одной из версий пожара названа непотушенная сигарета.
"Марине в дальнейшем понадобится очень много денег на восстановление, если выкарабкается", – высказался один из фолловеров. Он добавил, что, скорее всего, их у Марины Хлебниковой нет. Также подписчик спросил, помогут ли певице звездные друзья.