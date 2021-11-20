Названы дата и место прощания с Валерием Гаркалиным

Окружение и поклонники артиста скорбят о его кончине. Многие хотят проводить звезду театра и кино в последний путь.



Представители учебного театра ГИТИСа, где в последние годы работал Валерий Гаркалин, обнародовали дату и место проведения церемонии прощания со знаменитым актером. Их назвал ректор учебного заведения Григорий Заславский.

По словам Заславского, мероприятие начнется во вторник, 23 ноября, около 11:00 утра по московскому времени в учебном театре ГИТИСа. Руководитель института отметил, что организаторы церемонии не будут проверять наличие QR-кодов у посетителей, однако призвал всех неравнодушных с подозрениями на респираторные заболевания воздержаться от визита на мероприятие.

Заславский добавил, что пока точно неизвестно, где будет похоронен Валерий Гаркалин. Однако он не исключил, что после проводов в последний путь звезду театра и кино положат рядом с его покойной супругой Екатериной на Миусском кладбище на севере Москвы.

Напомним, что о смерти Валерия Гаркалина стало известно в субботу, 20 ноября. Артист скончался после длительной борьбы с коронавирусной инфекцией, которой он заразился еще 2 октября и был госпитализирован в больницу с поражением около 80% легких. Вплоть до последних дней жизни Гаркалин находился в реанимации в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственного насыщения организма кислородом. На момент смерти знаменитости было 67 лет.