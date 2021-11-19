"Мы все никому не нужны": Пригожин пожалел изувеченную в пожаре Хлебникову

Поклонники, друзья и коллеги сильно переживают за Марину Хлебникову, которая накануне вечером оказалась в больнице с серьезными увечьями после пожара в собственной квартире. Не остался в стороне и известный продюсер Иосиф Пригожин – он давно знаком с певицей и знает ее как умную и честную женщину.
В беседе с Пятым каналом продюсер пожалел артистку, попавшую в беду, и пожелал ей скорейшего выздоровления. Высказался Пригожин и о творческой судьбе Хлебниковой, которая могла бы сложиться иначе.
По мнению Пригожина, таким порядочным и скромным людям, как Хлебникова, трудно пробиваться в современном шоу-бизнесе. Сегодня всем нужен хайп, все гонятся за сенсациями – без этого сложно кого-то удивить и чего-то достичь.
"Мы все никому не нужны…," – заявил сочувствующий Хлебниковой продюсер.
Сторонящаяся скандалов Марина Хлебникова не смогла достичь высот в шоу-бизнесе. Не помог ей и какой-нибудь расторопный продюсер, готовый на все ради своего артиста. Что касается самого Пригожина, то он за свою супругу Валерию буквально каждый день сворачивает горы, именно поэтому ее звезда горит так ярко. Одному же артисту бороться сегодня очень трудно.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как жила Марина Хлебникова после ухода со сцены.