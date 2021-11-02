"С перчинкой": всплыло интимное фото Малахова с женой

В Сети ходят слухи, что между супругами случился разлад. Все происходит из-за скрытности харизматичного ведущего. Он открыто говорит о своей работе, комментирует последние новости, шутит над поведением коллег, но о семье общаться с журналистами хочет далеко не всегда. Андрей убежден, что личное должно оставаться личным.
Иногда в профиле телезвезды оказываются новые фотографии. Накануне Андрей Малахов выложил фотографию с любимой супругой. На кадре она стоит в коротком красном платье, а он – в желтом поло и светлых брюках. Муж и жена влюбленно смотрят друг на друга.
Сам ведущий рассказал, что сейчас они с супругой познают все прелести мира блогеров и учатся снимать контент для соцсетей. Детали Андрей не уточнил, но, видимо, скоро мы сможем увидеть результат в Сети. Публика бурно отреагировала на новый снимок пары. Многие отметили, что, судя по оборудованию, они вовсе не начинающие блогеры.
"Какая пара! Ну, с ума сойти", "Вы самые красивые. Андрей, такой мужчина", "Ой, как в первый раз друг на друга смотрят. Самые лучшие наши. И никаких вам измен и разводов", "Самые любимые", "Андрюша, похудели! А жена красоточка", "С перчинкой", "Между вами искра", – написали очарованные поклонники.
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