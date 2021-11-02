Ургант высмеял униженную Бузову: Нужно открыть свой театр!

Накануне стало известно, что скандальный спектакль с участием поющей ведущей во МХАТе отменили. Руководство культурного учреждения намекнуло, что в этом якобы есть большая доля вины Ольги Бузовой.

Знаменитость опубликовала пост. Она опровергла информацию о том, что билеты не были проданы и заявила, что будет бороться за правду до конца. Дива отметила, что внесение в афишу необходимой даты заняло у организаторов много времени, но ни этот факт, ни отсутствие рекламы не помешали зрителям выкупить все места за несколько дней. Она отметила, что руководство театра такое положение дел не устроило.

Ольга Бузова указала, что в спектакле задействовано множество отличных артистов, которые вложили душу в постановку. Она подчеркнула, что не понимает, зачем руководство театра поступает именно так. Певице не понравилось, что зрителей якобы вводят в заблуждение, а с ней прямо никто так и не попрощался.

По словам артистки, ей обидно не только за себя, но и за коллег. Она поблагодарила своих педагогов и художественного руководителя МХАТа, Эдуарда Боякова. Накануне появилась информация, что позднее он покинул свой пост по собственному желанию.

Иван Ургант не смог пройти мимо громкого события. Он публично высмеял поющую ведущую и указал, что искать другой театр он бы ей не советовал. Шоумен выступил с предложением: "Нужно открыть свой театр!". Его коллеги даже предложили логотип и название для нового учреждения. Иван посчитал, что он должен называться "МХАТ-2".