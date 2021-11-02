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Шоу-бизнес
Ургант высмеял униженную Бузову: Нужно открыть свой театр!

Ургант высмеял униженную Бузову: Нужно открыть свой театр!

Накануне стало известно, что скандальный спектакль с участием поющей ведущей во МХАТе отменили. Руководство культурного учреждения намекнуло, что в этом якобы есть большая доля вины Ольги Бузовой.
прочитано 371 раз

Знаменитость опубликовала пост. Она опровергла информацию о том, что билеты не были проданы и заявила, что будет бороться за правду до конца. Дива отметила, что внесение в афишу необходимой даты заняло у организаторов много времени, но ни этот факт, ни отсутствие рекламы не помешали зрителям выкупить все места за несколько дней. Она отметила, что руководство театра такое положение дел не устроило.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Ольга Бузова указала, что в спектакле задействовано множество отличных артистов, которые вложили душу в постановку. Она подчеркнула, что не понимает, зачем руководство театра поступает именно так. Певице не понравилось, что зрителей якобы вводят в заблуждение, а с ней прямо никто так и не попрощался.

По словам артистки, ей обидно не только за себя, но и за коллег. Она поблагодарила своих педагогов и художественного руководителя МХАТа, Эдуарда Боякова. Накануне появилась информация, что позднее он покинул свой пост по собственному желанию.

Иван Ургант не смог пройти мимо громкого события. Он публично высмеял поющую ведущую и указал, что искать другой театр он бы ей не советовал. Шоумен выступил с предложением: "Нужно открыть свой театр!". Его коллеги даже предложили логотип и название для нового учреждения. Иван посчитал, что он должен называться "МХАТ-2".

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 ноября 2021, 11:37 Источник: "Первый канал" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

====
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мхат2 это хорошо! ))) свиноматку позвать не забудьте с носатым петушком, он давно уже мечтает. и Дмитриенко с шизофреничкой евоной! вот это будет театр.. Плач Ярославны
..
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открыть свой театр-дело не быстрое,вот бы пусть и занималась,глядишь в других местах её поменьше бы стало,и пусть она там будет хоть ведущей,хоть поющей,хоть директором,хоть билетершей,у неё же талантов-то до хърена,вот пусть и чудит в одном месте..
...
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ДА нужна эта "актриса" руководству МХАТа ,зачем им нужно связываться с такой мелочью ,что она изменит в дальнейшей жизни театра ,как пришла бездарная только для хайпа так и исчезнет никто не заметит такие громкие слова про защиту ,можно подумать,что ей кто то что то должен , все просто ПОШЛА БУЗОВА КУДА ПОДАЛЬШЕ ,обязательств перед ней не было , и в чем обвинять руководство
...гость
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БИлеты купил на премьеру арт директов в свой карман ,ему нет проблем ,это сделать ,получил полмиллиона ,вот тварь и разыгрывал аншлаг Этим людишкам писакам из команды верить не надо ,откуда эти лживые твари ,знают про все раскупленные билеты? До отмены ,билеты никто не покупал,а как появилась угроза отмены спектакля так вдруг все рускупили,понятно опять жирная харя устроил с покупкой билетов вытащить из мерзость бузову
...гость
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Пусть бузова вначале покажет свое шоу ,которое не состоялось из за того ,что билеты не покупали ,не хотят идти смотреть , тем более слушать это бездарно-безголосое существо так же, как сейчас произошло с театром ,а то много шума от этого существа,а толку ноль Ясно одно ,не надо навязывать это убожество зрителю,сами разберутся ,находить какие то идиотские причины ,что поздно,якобы начали рекламировать спектакль ,но почему и на шоу в Крокус никто не идет,а реклама была крутая ,все говорит о том,что эта особа уже всех "накормила" собой ,воротит от неё мразь
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