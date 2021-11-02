"Впустую затеяла этот хайп": Штурм влезла в грязный скандал с Пермяковой

Ранее Светлана Пермякова заявила, что все темы в программе обговариваются заранее, Также ее не устроила та сумма, которую ей заплатили за участие в передаче. Напомним, звезда "Интернов" стала героиней "Секрета на миллион" с Лерой Кудрявцевой четыре года назад. Но "разоблачить" шоу она решила только сейчас.
Артистка сообщила, что на программе ей дали выиграть всего 300 тысяч рублей, а за участие заплатили всего 120 тысяч, из которых 40 ушли на налоги. Это очень обидело знаменитость. Также Светлана Пермякова пожаловалась, что ей внезапно начали задавать острые вопросы, которых не было в утвержденном списке.
Наталья Штурм считает, что актриса напрасно спровоцировала скандал вокруг популярного шоу. Певица полагает, что артистка в основном рассказала неправду ради собственного пиара. "Зря затеяла этот хайп", – заявила звезда.
Кроме того, она отметила, что Светлана Пермякова дождалась окончания срока действия договора с НТВ, чтобы ее не оштрафовали за раскрытие информации о программе. Также она добавила, что артистка впустую жалуется одним журналистам на других: никто ей за это не заплатит, а лишь перестанут приглашать в шоу за двойные стандарты. Напомним, ранее в студии программы "Пусть говорят" на Первом канале обсудили непростую ситуацию, сложившуюся в семье Натальи Штурм.
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