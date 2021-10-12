"Сколько лет!": Рыдающая Штурм распекла сбежавшего в детстве сына

Звезда 90-х Наталья Штурм пожаловалась на равнодушие близкого человека. Артистка отчаялась.

Несколько лет назад Наталья Штурм развелась с предпринимателем Игорем Павловым. Звезда обменялась с мужем взаимными упреками, заставив переживать маленького сына Арсения. Бизнесмен настоял на том, чтобы ребенок остался с ним, обвиняя экс-возлюбленную в распутстве и частой смене интимных партнеров. Наталья Штурм ничего не смогла поделать, будучи занятой и деятельной личностью. По собственному желанию 14-летний мальчик сбежал к отцу. Уже три года знаменитость не поддерживает с наследником никаких контактов.

На днях знаменитость не выдержала и разрыдалась из-за того, что Арсений не интересуется ее жизнью. Наталья Штурм вся в слезах рассказала фанатам о безразличии сына в инстаграм-аккаунте. Ей захотелось вызвать жалость и облегчить свою участь. "Я уже сколько лет тяну за всех!" — заявила огорченная певица, рассчитывая на поддержку.

Наталья Штурм уверена — о ее смерти Арсений мог бы узнать только из СМИ, ведь ему совершенно плевать на нее. Артистка разбранила 17-летнего наследника за равнодушие и сказала, что не примет его назад. "Я все-таки гордая, я не могу. Умом понимаю, что это неправильно. Но, если человек любит, он должен интересоваться, как живет мама", — подытожила Наталья Штурм.