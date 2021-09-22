Семья Натальи Штурм подверглась серьезной опасности

Дочь Натальи Штурм опасается за безопасность сына и матери.

Сегодня в студии программы "Пусть говорят" на Первом канале обсуждали непростую ситуацию, сложившуюся в семье известной певицы. Дело в том, что уже несколько месяцев дочь Натальи Штурм Елену Якубову преследует ее вышедший из тюрьмы муж – Моше Якубов.

Пара сочеталась браком уже на позднем сроке беременности Елены. У супругов родился сын Даниэль. А через некоторое время после этого молодого отца посадили в тюрьму. За время пребывания в исправительном учреждении Якубов сильно изменился, а когда вышел – стал преследовать жену, которая к тому времени уже встретила другого мужчину и успела вновь забеременеть.

Дочь Штурм призналась, что бывший избранник угрожает ей и несколько раз даже напал на нее, в результате чего женщине пришлось отбиваться ножом. Якубов хочет отнять сына, а как-то раз Елена даже слышала от него о том, что он хотел "заказать" ее маму. Теперь беременная наследница певицы боится не только за себя, но и за безопасность матери и сына. Кроме того, Якубова опасается, что ее муж, с которым она еще не расторгла брачный союз, может отобрать у нее и второго ребенка, признав его своим.

Сама Наталья Штурм призналась, что эта история очень запутанна. Сначала певице нравился ее зять, но теперь и она замечает странности в его поведении и никак не может образумить мужчину.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Наталья Штурм может даже потерять внука.

