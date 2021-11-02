"Призываю всех прекратить обсуждение": разжегший скандал Авербух пошел на попятную

Скандал случился из-за того, что артист балета раскритиковал номер звезды льда Екатерины Бобровой и актера Макара Запорожского. Пара отлично откаталась под музыку из фильма "Жестокий романс". В отличие от остальных судей хореограф дал чете вторую оценку 5,8 балла вместо 6.0. Ему не пришелся по вкусу смысл постановки.
Николай Цискаридзе посчитал, что Запорожский неуместно показал кулак в финале выступления, изображая Паратова. Своим мнением танцор зацепил Илью Авербуха, который воспринял нападки на свой счет, поскольку именно он отвечает за номера.
Сперва фигурист поспорил с Цискаридзе на проекте, объяснив свою позицию. Затем он разместил в своем инстаграм-аккаунте ролик с нарезками скандального эфира и фильма. Публикация звезды возмутила подписчиков. Они разделились на два лагеря: за Илью Авербуха и тех, кто встал на сторону Николая Цискаридзе.
Спор в комментариях под постом фигуриста перешел в откровенные оскорбления. Илье Авербуху пришлось сглаживать острые углы. Он отметил, что не хотел разжигать конфликт и провоцировать агрессию. "Призываю всех прекратить обсуждение", – заявил хореограф и попросил не портить себе и другим настроение.
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