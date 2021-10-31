Возмущенный Авербух набросился на Цискаридзе

Популярное телешоу "Ледниковый период" активно набирает обороты и с каждым эфиром вызывает все больше и больше споров. Участники не всегда остаются довольными своими оценками, которые за каждый номер выставляет профессиональное жюри. Кроме того, иногда даже доходит до споров.
В последнем выпуске одним из самых ярких номеров стало выступление фигуристки Екатерины Бобровой и актера Макара Запорожского. Пара показала танец, вдохновленный фильмом легендарного советского режиссера Эльдара Рязанова "Жестокий романс".
В конце номера Запорожский сильно ударил кулаком по столу, раздавив яблоко, которое лежало там с самого начала. Несмотря на то, что изначально так и было задумано, и все шло по плану, некоторые остались недовольны таким финалом.
Например, Цискаридзе выступил с пламенной речью, заявив, что такое поведение не похоже на главного героя фильма. Он также заявил, что ему стоило взять яблоко в руку и раздавить его, а не разбивать так, как это сделал актер.
Илья Авербух, недовольный таким мнением, не смог промолчать и сообщил о том, что это была прямая цитата из фильма. Цискаридзе вступил в спор, заявив, что тренеру следовало бы еще раз внимательно пересмотреть фильм, чтобы лучше понять героя и правильно передать его на льду.
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