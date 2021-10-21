"Унитаз с голой задницей": Злющий Авербух набросился на коллегу

Фигурист Алексей Ягудин показал, как Илья Авербух решает рабочие вопросы.

Шоу "Ледниковый период" завоевало популярность на российском телевидении, а его герои получили бешеную фанатскую любовь. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин и его руководитель Илья Авербух решили разыграть на камеру сценку, чтобы поднять настроение поклонникам. Сюжет для ролика выбрали простой — как начальник отчитывает подчиненного за опоздание на съемки передачи.

В кадре якобы злющий Илья Авербух набросился на коллегу с обвинениями во время телефонного разговора. "Ну как всегда!" — сквозь зубы процедил раздосадованный шеф. В это время Алексей Ягудин невольно заседал в ванной комнате, освобождая забитый кишечник. Затем опаздывающий фигурист заснял свои ноги на напольных весах, поставив рядом ершик для унитаза. Под соответствующие звуки он имитировал поездку на автомобиле с использованием механической коробки передач.

Преданные фанаты оценили контент российских спортсменов. Судя по комментариям, народ от души посмеялся над небольшим видео. Но также Илья Авербух и Алексей Ягудин вызвали и негатив. Шуточный сюжет ролика некоторые посчитали бездуховным и морально опущенным. "До чего докатились. Юмор блин. Унитаз с голой задницей не показали", — написал один из раздосадованных пользователей Сети.

