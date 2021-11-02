Вскрылась причина неожиданного увольнения Боякова с поста худрука МХАТа

В своем аккаунте в "Фейсбук" Эдуард Бояков объяснил, что уволился под давлением нового директора театра Владимира Кехмана. Режиссер рассказал, что начальство накануне вечером предложило ему написать соответствующее заявление несмотря на то, что у него со МХАТом был пятилетний контракт.
Эдуард Бояков добавил, что не хотел противоречить руководству, которое не захотело с ним дальше работать. По официальной версии, причиной увольнения стало отношение худрука к Татьяне Дорониной. При этом режиссер дал понять, что дело не только в этом.
Деятель культуры заявил, что никакие аспекты его общения с Владимиром Кехманом он озвучивать не будет, поскольку не видит в этом смысла. Также Эдуард Бояков добавил, что не держит зла на начальство. Он выразил благодарность всем коллегам по театру, с которыми бок о бок трудится три года.
Время на посту художественного руководителя МХАТ он назвал радостным и содержательным. О своих планах Эдуард Бояков пообещал поведать позже.
Напомним, режиссер пришел в театр на смену Татьяне Дорониной. Сама она была очень недовольна назначением Эдуарда Боякова. Актриса считала, что худрук убивает театр.
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