Худрук МХАТа вскрыл правду о руководстве Дорониной театром: Не видела ни одной премьеры

Накануне стало известно, что Минкульт изменил устав МХАТа им. Горького.

С 2018 года учреждением руководил худрук Эдуард Бояков. Помимо творческих моментов в его ведении были также и административные вопросы. В итоге проверка обнаружила определенные нарушения, связанные с расходованием бюджета, выплатой зарплат, осуществлением госзакупок, проведением ремонта.

Материалы дела Министерство культуры передало в Генпрокуратуру, а заодно приняло решение изменить устав МХАТа. Теперь учреждением фактически будут руководить двое: директор и президент театра. Эти должности, соответственно, занимают Олег Михайлов и народная артистка СССР Татьяна Доронина. Эдуард Бояков теперь сможет заняться исключительно творческими процессами.

В беседе с журналистами худрук театра отметил, что его расстроили заголовки некоторых СМИ, из которых следует, якобы его отстранили от обязанностей и вернули бразды правления Татьяне Дорониной. По его словам, во МХАТе сложилась абсолютно рабочая ситуация, и изменение устава не было для него шоком, так как они вместе с Минкультом обсуждали эту возможность последние несколько месяцев.

Как отметила Бояков, он получил заверение, что на него рассчитывают как на художественного руководителя. По его мнению, многих просто раздражает успех театра, ведь они продолжают работать, у них выходит невероятное количество премьер.

Что же касается Татьяны Дорониной, то она как была президентом, так им и останется. При этом последние годы артистка практически не участвует в жизни театра, что уж говорить о руководстве. По словам Эдуарда Боякова, она во МХАТе не появляется, ссылаясь на состояние здоровья. Худрук по возможности держит ее в курсе событий.

"Она не видела ни одной нашей премьеры. Мы готовы встретить с ней в любой момент", – отметил Бояков.