"Повторное заражение": плачевный результат вечеринки певицы МакSим

Певица МакSим не успела восстановиться после нескольких месяцев в больнице, как уже устроила огромную вечеринку, на которой все гости были без масок и перчаток. Врач Эдуард Шунков рассказал о возможности повторного заражения артистки.

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