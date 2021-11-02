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Шоу-бизнес
"Повторное заражение": плачевный результат вечеринки певицы МакSим

"Повторное заражение": плачевный результат вечеринки певицы МакSим

Певица МакSим не успела восстановиться после нескольких месяцев в больнице, как уже устроила огромную вечеринку, на которой все гости были без масок и перчаток. Врач Эдуард Шунков рассказал о возможности повторного заражения артистки.
прочитано 671 раз

На днях певица МакSим и вся ее семья отпраздновали день рождения ее дочки Маши. Девочке исполнилось семь лет. На праздник пришли друзья маленькой красотки, чтобы лично передать подарки и повеселиться. Обо всем Марина сама рассказала у себя в "Инстаграме".

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Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Казалось, что под таким постом должны быть только положительные комментарии. Однако многие заметили, что на торжество все гости пришли без масок и перчаток.

"Сейчас идет всплеск заболеваемости, поэтому большое скопление людей может представлять опасность. Однако, если собирались люди, имеющие иммунитет от новой коронавирусной инфекции и имеют высокий уровень антител, тогда риск возникновения заражений в этой группе близится к нулю", – высказал свое мнение корреспонденту "Дни.ру" Эдуард Шунков.

Многие задались вопросом, может ли исполнительница, которая в прямом смысле этого слова, вернулась с того света, заболеть снова. Поклонники переживают, повезет ли их любимой артистке в этот раз. Ведь если у мамы двоих детей будет такая же ситуация, что и несколько месяцев назад, то результат вечеринки, которую она же и устроила, может быть плачевный.

"Опасность представляют все циркулирующие штаммы и не известно, как человек перенесет повторное заражение в тот или иной период времени в течение года. Иммунитет имеет свойства ослаблять свои защитные свойства", – объяснил эксперт.

Напомним, что летом этого года звезда попала в реанимацию, где позже ее ввели в искусственную кому. Кто-то уже и не надеялся, что знаменитость сможет вылечиться. Вся страна несколько месяцев следила за состоянием МакSим.

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МакSим. Фото: Anton Belitsky /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 2 ноября 2021, 09:59 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Угрозы мужа, алкоголизм и страшная болезнь: что известно о тяжелой судьбе певицы МакSим

комментарии

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она, что дура совсем, какая вечеринка после болезни? значит не было ни чего, так всех развела
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