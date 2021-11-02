"Повторное заражение": плачевный результат вечеринки певицы МакSим

На днях певица МакSим и вся ее семья отпраздновали день рождения ее дочки Маши. Девочке исполнилось семь лет. На праздник пришли друзья маленькой красотки, чтобы лично передать подарки и повеселиться. Обо всем Марина сама рассказала у себя в "Инстаграме".
Казалось, что под таким постом должны быть только положительные комментарии. Однако многие заметили, что на торжество все гости пришли без масок и перчаток.
"Сейчас идет всплеск заболеваемости, поэтому большое скопление людей может представлять опасность. Однако, если собирались люди, имеющие иммунитет от новой коронавирусной инфекции и имеют высокий уровень антител, тогда риск возникновения заражений в этой группе близится к нулю", – высказал свое мнение корреспонденту "Дни.ру" Эдуард Шунков.
Многие задались вопросом, может ли исполнительница, которая в прямом смысле этого слова, вернулась с того света, заболеть снова. Поклонники переживают, повезет ли их любимой артистке в этот раз. Ведь если у мамы двоих детей будет такая же ситуация, что и несколько месяцев назад, то результат вечеринки, которую она же и устроила, может быть плачевный.
"Опасность представляют все циркулирующие штаммы и не известно, как человек перенесет повторное заражение в тот или иной период времени в течение года. Иммунитет имеет свойства ослаблять свои защитные свойства", – объяснил эксперт.
Напомним, что летом этого года звезда попала в реанимацию, где позже ее ввели в искусственную кому. Кто-то уже и не надеялся, что знаменитость сможет вылечиться. Вся страна несколько месяцев следила за состоянием МакSим.
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