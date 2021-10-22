Вернувшаяся с того света МакSим подвергла себя новой опасности

Чтобы организм заработал, как прежде, артистке надо правильно и полноценно питаться. Тем более, она сильно исхудала за время болезни.
Недавно исполнительница вернулась из паломничества по святым местам Крыма. Свежий воздух и
мягкий климат помогут певице МакSим быстрее восстановить силы. На днях она уже вернулась домой и пригласила друзей.
Марина Абросимова показала в своем инстаграм-аккаунте домашнее видео, как принимает гостей. Она накрыла хороший стол. На нем были суши, салаты и колбаса. Можно предположить, что подобное меню знаменитости пока противопоказано, ведь для желудка после тяжелого недуга это большая нагрузка и опасность.
Напомним, певицу МакSим госпитализировали в начале лета. Перед этим исполнительница дала концерт в Казани, при этом будучи уже больной. В клинике у знаменитости диагностировали двустороннюю пневмонию с 75-процентным поражением легких. Жизнь звезды медики поддерживали аппаратами ИВЛ и ЭКМО.
Многие уже не верили в исцеление звезды, но произошло чудо – она практически вернулась с того света. Как писали "Дни.ру", в конце сентября артистка показала шрам на шее, оставшийся после аппарата ИВЛ.
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