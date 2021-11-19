Народ бросился на защиту страшно обгоревшей Хлебниковой: Дай Бог выздоровления

Трагедия произошла накануне в московской квартире артистки. В помещении стремительно началось возгорание, которое хозяйка квартиры не смогла потушить самостоятельно. Причиной пожара могла стать сигарета, которую Марина курила в квартире.
В результате мгновенно распространившегося огня Хлебникова сильно пострадала. Ее доставили в НИИ Склифосовского с повреждениями 50% кожи. Также диагностировано отравление дымом, а в крови артистки нашли алкоголь.
Сначала в Сети стали осуждать артистку, мол, сама виновата, в нетрезвом виде стала курить и не уследила. Однако мнение поклонников изменилось, когда свой комментарий дал врач больницы, куда госпитализировали Марину. "Ожоговая реанимация, температура 36,3 градуса, состояние крайне тяжелое, на аппарате", - сообщили медики.
Певица находится на грани жизни и смерти, фанаты не на шутку перепугались за нее. Сейчас в Сети молятся о ее выздоровлении. "Дай Бог ей выздоровления", "Очень жаль. Когда-то зажигали на дискотеках под ее песни", "О жесть, поскорее выздороветь", "Надеемся на все лучшее! Скорейшего выздоровления!", "Марина, пусть Ангел Хранитель будет с вами", "Мариночка, держись! Поправляйся скорее! Ты должна это преодолеть! ", "Пожалуйста, выздоравливайте поскорее и возвращайтесь к нам!", "Очень жаль Марину. Хочу пожелать выздоровления", – высказали свое беспокойство поклонники.